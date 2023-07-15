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00:00 САП завела уголовка дело на премьер-министра
3:00 Преступление по наследству. Депозит 4 фирм.
5:00 Тендер на дело Юркевича
7:05 Решение, которое можно не выполнять
9:30 Молюськи и Шмыгаль сослались на СЕНЕГАЛ!
12:20 Фирмы - под залогом Сбербанка России!
14:30 Сбербанк России получает ПРИБЫЛЬ из Украины ДО СИХ ПОР!
16:30 Наглость и хамство. Западным партнерам НАДОЕЛО! 1
8:00 Несмешной Малюська. Я покажу Данилову Монте-Карло!
19:55 Юркевич, возможно, ничего и не получил
21:15 Включить дурака не получиться! Депозит приравняли к инвестициям
23:00 Распределение ковид-фонд
24:35 Власть втюхала ФУФЛО!
25:30 Легализация каннабиса
27:05 Роман Абрамович - самый большой инвестор в каннабис!
29:20 Конопля на химии
30:40 Западные аналитики все видят
32:10 Реакция Данилова на коррупционеров из Украины
35:40 Пока мы не зачистим ТЫЛ, победы не будет
39:40 Формула победы начинается с "сенегальцев"
41:25 Уничтожение ПРАВДЫ