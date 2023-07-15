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00:00 САП завела уголовка дело на премьер-министра

3:00 Преступление по наследству. Депозит 4 фирм.

5:00 Тендер на дело Юркевича

7:05 Решение, которое можно не выполнять

9:30 Молюськи и Шмыгаль сослались на СЕНЕГАЛ!

12:20 Фирмы - под залогом Сбербанка России!

14:30 Сбербанк России получает ПРИБЫЛЬ из Украины ДО СИХ ПОР!

16:30 Наглость и хамство. Западным партнерам НАДОЕЛО! 1

8:00 Несмешной Малюська. Я покажу Данилову Монте-Карло!

19:55 Юркевич, возможно, ничего и не получил

21:15 Включить дурака не получиться! Депозит приравняли к инвестициям

23:00 Распределение ковид-фонд

24:35 Власть втюхала ФУФЛО!

25:30 Легализация каннабиса

27:05 Роман Абрамович - самый большой инвестор в каннабис!

29:20 Конопля на химии

30:40 Западные аналитики все видят

32:10 Реакция Данилова на коррупционеров из Украины

35:40 Пока мы не зачистим ТЫЛ, победы не будет

39:40 Формула победы начинается с "сенегальцев"

41:25 Уничтожение ПРАВДЫ