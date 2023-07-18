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"Шахеди" та "Калібри" в небі над Одесою та Миколаєвом. Велика атака дронів на Крим

Категорія: Новини / Видео

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Россияне выпустили по Украине 6 крылатых ракет и более 30 дронов. Назначенные Москвой власти Крыма отчитались об отражении крупной атаки БПЛА.

Ночные взрывы в Одессе и Николаеве – южные регионы Украины подверглись комбинированной атаке российских беспилотников и ракет. 

Военное ведомство РФ назвало это "ударом возмездия" по объектам, "где готовились террористические акты" против России.

Как утверждают в оперативном командовании "Юг" ВСУ, чтобы истощить силы ПВО в налёте сначала были задействованы дроны "Шахед", а затем из акватории Чёрного моря по Одессе были выпущены 6 ракет "Калибр", все они были уничтожены. Сбитые обломки повредили объекты в порту и несколько домовладений. Госпитализирован один пожилой мужчина.

В Николаеве сообщается о попадании в промышленный объект, пострадавших нет.

Помимо Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей воздушная тревога была объявлена ещё в 6 украинских регионах.

Назначенный Москвой руководитель аннексированного Крыма и Минобороны России сообщили о перехвате 28 украинских БПЛА в небе над полуостровом. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Правительство в Москве отчиталось о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту "в реверсивном режиме" по одной из полос на следующий день после подрыва. Российские власти посоветовали туристам добираться в Крым через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. 

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