Ночные взрывы в Одессе и Николаеве – южные регионы Украины подверглись комбинированной атаке российских беспилотников и ракет.
Военное ведомство РФ назвало это "ударом возмездия" по объектам, "где готовились террористические акты" против России.
Как утверждают в оперативном командовании "Юг" ВСУ, чтобы истощить силы ПВО в налёте сначала были задействованы дроны "Шахед", а затем из акватории Чёрного моря по Одессе были выпущены 6 ракет "Калибр", все они были уничтожены. Сбитые обломки повредили объекты в порту и несколько домовладений. Госпитализирован один пожилой мужчина.
В Николаеве сообщается о попадании в промышленный объект, пострадавших нет.
Помимо Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей воздушная тревога была объявлена ещё в 6 украинских регионах.
Назначенный Москвой руководитель аннексированного Крыма и Минобороны России сообщили о перехвате 28 украинских БПЛА в небе над полуостровом. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Правительство в Москве отчиталось о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту "в реверсивном режиме" по одной из полос на следующий день после подрыва. Российские власти посоветовали туристам добираться в Крым через оккупированные Мариуполь и Мелитополь.