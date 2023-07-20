Серии авиаударов подверглась минувшей ночью Одесса. По меньшей мере 12 человек, включая ребёнка, пострадали. Как сообщают украинские власти, средствами ПВО были сбиты российские крылатые ракеты и беспилотники. Их обломками и взрывной волной повредило жилые дома. Это была "самая масштабная атака с начала войны", сказал мэр портового города.
Взрывы гремят здесь вторую ночь подряд. Затронута критически важная инфраструктура, включая зерновые и нефтяные терминалы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ВС "сознательно целились" по объектам, которые задействованы в рамках сделки по экспорту зерна.
Минобороны России, в свою очередь, рапортует об уничтожении хранилищ топлива объёмом около 70 тыс. тонн в районе Одессы и Николаева, а также объектов, где якобы готовились теракты с применением безэкипажных катеров.