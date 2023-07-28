США намерены начать поставки Украине танков "Абрамс" в сентябре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает "Голос Америки".

По данным журнала, в августе планируется отправить несколько танков в Германию, где они пройдут окончательную модернизацию. После этого первая партия будет передана Киеву.

CША отправят в Германию старые модели "Абрамс" (M1A1) вместо более новых модификаций (A2), на поставки которых потребовались бы годы, уточняет Politico.

С них демонтируют наиболее секретные части, которые не должны попасть в руки российской армии, в том числе в некоторых случаях броню с обедненным ураном.

Как следует из публикации, в первую партию войдут от шести до восьми танков. Всего США планируют передать Украине 31 танк, то есть один украинский танковый батальон.

По данным Politico, задержка с отправкой танков связана с несколькими причинами, в том числе с необходимостью обучить украинских танкистов и переоборудовать "Абрамсы" для потребностей ВСУ.

Как сказал один из собеседников издания, первая серия модификаций уже произведена, однако пока неясно, успеют ли США завершить все необходимые работы до конца августа.

Украинские военные смогут приступить к управлению танками после прохождения 10-недельного курса подготовки в Германии. Ожидается, что они завершат обучение в августе.

Сейчас Украина уже применяет в ходе контрнаступления немецкие танки "Леопард", которые ей передали различные европейские страны. Украинской армии поставили также британские "Челленджер", они на фронте до сих пор замечены не были.