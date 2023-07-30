00:00 Обмен ударами. Таганрог - Днепр.
2:20 Была ли украинская ракета в Таганроге?
5:00 Ответственность за диверсии
6:50 Хитрость Путина и моральное право России
7:45 Крым и глаз Арестовича
9:00 Аргументы для США
11:05 Почему нужно подыгрывать россиянам?
13:55 Пора заявлять наши стратегические цели
15:05 Вырезанное выступление Путина
19:35 Мирные инициативы Африки и Китая
21:17 Наступление ВСУ и неинтересный Буданов
23:25 Хитрые тезисы о резервах ВСУ
25:15 Стратегия перекладывания ответственности
26:50 Украину заставляют стать инициатором переговорам
29:00 Байден спалился!
33:40 Путин подыгрывает Зеленскому
35:05 Зеленский заигрывает с армией перед...
36:55 Залужный - один из преемников Зеленского
38:05 Залужный нужен, чтобы успокоить украинцев
43:10 Идеализировать руководство не надо!
45:20 Наказание за отдых за рубежом. Технология Аристова
47:00 Рука Вашингтона.
49:55 Кирилла Тимошенко прячут
52:25 Чем сильнее давят на Зеленского, тем сильнее давят на Украны
54:10 Вагнеровцы у Сувалкского коридора
58:10 За глобальными договоренностями загоняют Украину
1:03:15 Власть дает народу то, что он хочет. Календарь и налоги
1:08:30 Харлан и рукопожатие россиянки
1:11:10 Позиция и результат