00:00 Обмен ударами. Таганрог - Днепр.

2:20 Была ли украинская ракета в Таганроге?

5:00 Ответственность за диверсии

6:50 Хитрость Путина и моральное право России

7:45 Крым и глаз Арестовича

9:00 Аргументы для США

11:05 Почему нужно подыгрывать россиянам?

13:55 Пора заявлять наши стратегические цели

15:05 Вырезанное выступление Путина

19:35 Мирные инициативы Африки и Китая

21:17 Наступление ВСУ и неинтересный Буданов

23:25 Хитрые тезисы о резервах ВСУ

25:15 Стратегия перекладывания ответственности

26:50 Украину заставляют стать инициатором переговорам

29:00 Байден спалился!

33:40 Путин подыгрывает Зеленскому

35:05 Зеленский заигрывает с армией перед...

36:55 Залужный - один из преемников Зеленского

38:05 Залужный нужен, чтобы успокоить украинцев

43:10 Идеализировать руководство не надо!

45:20 Наказание за отдых за рубежом. Технология Аристова

47:00 Рука Вашингтона.

49:55 Кирилла Тимошенко прячут

52:25 Чем сильнее давят на Зеленского, тем сильнее давят на Украны

54:10 Вагнеровцы у Сувалкского коридора

58:10 За глобальными договоренностями загоняют Украину

1:03:15 Власть дает народу то, что он хочет. Календарь и налоги

1:08:30 Харлан и рукопожатие россиянки

1:11:10 Позиция и результат