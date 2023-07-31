Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Сьогодні, 16:00
Євген Хмара під час благодійного аукціону «Ukrainians for Ukraine»
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«Charity Dinner» 27 липня Одеса, ресторан «БОНД», Жуковского, 34.
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31-07-2023
Євген Хмара під час благодійного аукціону «Ukrainians for Ukraine»
31-07-2023
ТЕО – 691 Ведучий – протодіакон Павло Кодимський
31-07-2023
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31-07-2023
30-07-2023
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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