Американские чиновники разочарованы темпами украинского контрнаступления и недовольны тем, что Украина не задействует хорошо обученные подразделения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на опрошенных им сотрудников администрации.
По сведениям телеканала, некоторые чиновники разочарованы ходом контрнаступления, в результате которого “удалось взять под контроль менее 100 кв. миль территории”.
По словам неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон и союзники дали Киеву все, о чем он просил для контрнаступления, включая 500 танков и сотни бронемашин.
Чиновники и эксперты ожидают, что попытка прорыва через российские линии на востоке и юге почти неминуемо приведет к большим потерям ВСУ.
По мнению экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, есть риск того, что пессимистические выводы об украинских перспективах могут стать пророчеством.