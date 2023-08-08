В Украине с 7 августа можно онлайн выбрать и забронировать номерной знак для транспортного средства. Бронирование номерных знаков доступно в Электронном кабинете водителя в разделе «Электронные услуги», сообщает Главный сервисный центр МВД.
Часто покупатели хотят получить определенную комбинацию цифр или букв и цифр. За возможность выбора любой комбинации цифр, кроме определенной, теперь существует оплата — 360 грн, раньше она была только за определенную комбинацию цифр — от 4 800 до 36 000 грн.
Теперь, если автовладелец или покупатель хочет получить именно желаемую комбинацию, появилась возможность перед визитом в сервисный центр МВД не просто посмотреть, какие в этом конкретном сервисном центре МВД есть свободные номерные знаки, а даже выбрать и заказать бронирование номерного знака.
Как работает онлайн-услуга бронирования номерных знаков
Онлайн-услуга позволяет зарезервировать существующий в сервисном центре МВД уже изготовленный номерной знак. Он там будет ждать до 10 дней, пока его закрепят за определенным транспортным средством.
Заказать услугу можно по типу транспортного средства: легковые или грузовые авто, на автобусы, прицепы или полуприцепы, мотоциклы, мопеды. Одно транспортное средство — один номерной знак.
Получить забронированный номерной знак можно в сервисном центре МВД, где он находится на хранении одновременно с услугой регистрации/перерегистрации транспортного средства.
Сколько стоит выбор и бронирование
Примерная стоимость онлайн-услуги включает в себя:
• 360 грн. за желаемую комбинацию цифр или от 4 800 до 36 000 грн. за определенные комбинации цифр (зависит от выбора заказчика),
• возможная комиссия платежной системы или банка.
Затем отдельно уплачиваются следующие платежи:
• по 10,8 грн за каждые сутки бронирования номерного знака (максимум — 10 дней);
• около 300 грн за номерную базу (металлическая спецпродукция, стоимость зависит от региона и от типа транспортного средства),
• 200 грн за админуслугу регистрации/перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД;
• 312 грн за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;
• возможные комиссии платежной системы или банка.
Номерные знаки закрепляются за автомобилем исключительно во время регистрационных действий с транспортным средством. Автовладелец получит новое свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки в сервисном центре МВД, где они были забронированы.
Напомним, ранее в Украине вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о введении нового формата автомобильных номеров. Первые номера с латинскими буквами будут принадлежать транспортным средствам, зарегистрированным онлайн или через сервис «Дія».
Также ранее Кабмин расширил перечень надписей и изображений, которые запрещается наносить на номерные знаки транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев.