Президент США Джо Байденподписал указ, ограничивающий инвестиции в китайские технологические отрасли. Это решение мотивировано интересами национальной безопасности, сообщил Белый дом. Отмечается, что ограничения на инвестиции касаются сфер, "связанных с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности": полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.
В приложении к указу уточняют, что под "вызывающим озабоченность" странами подразумевается "КНР, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао".
Меры по контролю над экспортом
Агентство АР, комментируя этот указ, отмечает, что в Вашингтоне опасаются использования Китаем американских инвестиций "для поддержки разработки вооружений и модернизации своих вооруженных сил". Поэтому новые ограничения были введены "не для того, чтобы подорвать экономику Китая", а как дополнение к принятым в прошлом году мерам по контролю над экспортом в Китай передовых компьютерных чипов.
А Китай - против!
Китай выступает против вводимых ограничений, и уже сделал США соответствующее представление, сообщил МИД КНР.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что истинная цель Вашингтона состоит в том, чтобы "лишить Китай права на развитие и защитить собственные гегемонистские интересы США", и призвали Белый Дом отказаться от политики создания препятствий на пути развития китайской экономики.
По данным Государственного валютного управления КНР, во втором квартале этого года прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 89%, до $4,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.