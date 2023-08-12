Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволено.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

"Несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено", - отметил Железняк.

По его словам, временно исполнение обязанностей возложено на заместителя руководителя БЭБ Андрея Пащука.

"Конечно без конкурса", - отметил Железняк.

"Это уже 6-я смена руководства ГФС (которое стало БЭБ) за последние 3 года", - добавил депутат.

Напоминаем:

Как известно, Кабинет министров 11 апреля уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника - Эдуард Федоров.

На днях в Верховной Раде обратили внимание, что с начала июля 2023 года руководство Бюро экономической безопасности, а именно - временно исполняющий обязанности руководителя БЭБ Эдуард Федорови его первый заместитель Виталий Гагач, ушли в отпуска, а затем, так и не приступив к работе, ушли на больничные.

В мае 2023 года расследование издания "Bihus.Info" выявило, что жена и. о. директора Бюро экономической безопасности Эдуарда Федорова - Ольга Федорова - строит отель на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Компания "Глобальные технологии будущего", совладелицей которой является Федорова, продает ремонтным заводам "Укрзализныци" диоды по завышенным в 1,5-2 раза ценам.

Журналисты также обнаружили много других подробностей бизнеса жены Эдуарда Федорова.

Что касается Виталия Гагача, то, как сообщала УП в июне этого года, это один из чиновников, через которых заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства.