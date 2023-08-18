Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в процессе разработки и реализации у них очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря с использованием морских дронов. Пообещал, что это будет сюрпризом, особенно для врагов. Об этом он сказал в комментарии CNN, которое цитирует СБУ, передает УНН.
Он добавил, что над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.
Рассказывая более подробно о спецоперации, председатель СБУ отметил, что именно Служба безопасности была автором соответствующих оперативных замыслов и дальнейшей их успешной реализации вместе с Военно-морскими силами ВСУ.
Глава СБУ добавил, что морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы “SeaBaby”, то есть “Морской малыш”. Они оборудованы боевой частью 850 кг.
Сообщается, что для поражения десантного корабля “Оленегорский горняк” и танкера “SIG” было использовано два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.
Малюк акцентировал на том, что все пораженные спецслужбой цели являются вполне законными в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.
Также он отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, но активно перенимают уникальный опыт СБУ.