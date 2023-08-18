Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в процессе разработки и реализации у них очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря с использованием морских дронов. Пообещал, что это будет сюрпризом, особенно для врагов. Об этом он сказал в комментарии CNN, которое цитирует СБУ, передает УНН.

“Морские надводные дроны — уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные — „Оленегорский горняк“ и нефтяной танкер „SIG“”, — заявил Малюк.

Он добавил, что над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

“Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов”“, — подчеркнул Малюк.

Рассказывая более подробно о спецоперации, председатель СБУ отметил, что именно Служба безопасности была автором соответствующих оперативных замыслов и дальнейшей их успешной реализации вместе с Военно-морскими силами ВСУ.

“Мы подходим взвешенно к каждой спецоперации на море. По сути, семь раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно. Жжем врага прямо в сердце”, — отмечает руководитель Службы безопасности.

Глава СБУ добавил, что морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы “SeaBaby”, то есть “Морской малыш”. Они оборудованы боевой частью 850 кг.

Сообщается, что для поражения десантного корабля “Оленегорский горняк” и танкера “SIG” было использовано два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

Малюк акцентировал на том, что все пораженные спецслужбой цели являются вполне законными в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.

Также он отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, но активно перенимают уникальный опыт СБУ.