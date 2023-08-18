Разведывательное сообщество США предполагает, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.
Как передает УНИАН, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом. Он основан на жестком умении России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и траншей, которые, вероятно, побудят Украину и ее союзников указать на них как на причину, почему контрнаступление не достигло поставленных целей.
По словам официальных лиц США, украинские силы, которые продвигаются к Мелитополю из города Роботино, находящегося на расстоянии более 80 км, останутся в нескольких километрах от города.
Совместные военные учения, проводимые американскими, британскими и украинскими военными, предполагали такие потери, но рассчитывали, что Киев примет потери как цену прорыва главной линии обороны России, заявили американские и западные официальные лица.
Но Украина решила уменьшить потери на поле боя и переключиться на тактику, опираясь на более мелкие подразделения для продвижения вперед на разных участках фронта. Это привело к тому, что за лето Украина получила постепенный прирост в разных карманах, пишет WP.
Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже вернуть себе более близкие города, такие как Токмак, будет сложно, сказал военный аналитик из Института исследований внешней политики Роб Ли.
Как отмечает WP, мрачная перспектива, доведенная до сведения некоторых республиканцев и демократов на Капитолийском холме, уже спровоцировала игру обвинений на закрытых встречах. Некоторые республиканцы сейчас отказываются от просьбы президента Байдена о дополнительных 20,6 миллиарда долларов помощи Украине, учитывая скромные результаты наступления. Другие республиканцы и, в меньшей степени, агрессивно настроенные демократы обвиняют администрацию Байдена в том, что она не отправила более мощное оружие Украине раньше.
Однако официальные лица США отвергают критику в отношении того, что истребители F-16 или ракетные системы большей дальности, такие как ATACMS, привели бы к другому результату. "По-прежнему остается проблема прорыва главной линии обороны России, и нет никаких доказательств того, что эти системы были бы панацеей", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.
Ранее на этой неделе глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал, что США четко понимают сложность задачи, стоящей перед Украиной. "Пару месяцев назад я сказал, что это наступление будет долгим, кровавым и медленным. И это именно то, что есть: долгая, кровавая и медленная, и это очень, очень сложная битва", - сказал он.
Не достигнув поставленных целей, Милли отметил успехи Киева в унижении российских сил. "Русские находятся в довольно тяжелом состоянии. Они понесли огромное количество жертв. Их боевой дух невелик", - сказал генерал.
Украинские официальные лица заявили WP в частном порядке, что сроки зависят от того, насколько быстро войска смогут пройти через минные поля - сложный процесс, который истощил ресурсы вооруженных сил по разминированию на обширной территории.
Аналитики говорят, что проблемы, с которыми столкнулась Украина, многогранны, но почти все согласны с тем, что Россия превзошла ожидания, когда дело дошло до ее умения защищать оккупированную территорию.
"Наиболее определяющим фактором того, как продвигается это наступление, является качество российской обороны. У них было много времени, и они очень хорошо их подготовили… и очень затруднили продвижение Украины", - сказал Ли, отметив использование Россией окопов, мин и авиации.
Также WP пишет, что украинцы в течение нескольких месяцев направляли в Бахмут огромные ресурсы, в том числе солдат, боеприпасы и время, но они "потеряли контроль над городом" и добились "лишь скромных успехов" в захвате территорий вокруг него. И хотя ближний бой в траншеях в Бахмуте отличается от проблемы мин на юге, некоторые чиновники в администрации Байдена обеспокоены тем, что чрезмерная активность на востоке могла подорвать эффективность контрнаступления на юге.
Один из представителей министерства обороны США сказал, что, возможно, Украина может нарушить исторические нормы и продолжить контрнаступление в течение зимы, когда все, включая обеспечение солдат теплом, продовольствием и боеприпасами, становится намного сложнее.
Но это будет зависеть от нескольких важных факторов, таких как количество времени для отдыха, в котором нуждаются войска после тяжелого сезона боев. По словам представителя минобороны, это также будет зависеть от того, сколько специализированного оборудования и одежды для холодной погоды есть у ВСУ.
Ранее сообщалось, что по мнению аналитиков ISW, недавние успехи Украины в районах Работино и Урожайного свидетельствуют о деградации российской обороны, поскольку оккупанты приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для удержания этих районов.
Кроме того, передислокация российских сил из других районов также свидетельствует о том, что недавние наступления Украины значительно ослабили позиции россиян на западе Запорожской области.
Напомним, 16 августа в Минобороны Украины сообщили об освобождении Урожайного от оккупантов. Там отметили, что украинские войска закрепляются там на занятых рубежах.