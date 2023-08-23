Музейные истории – это не только рассказы об экспонатах, представленных зрителю в постоянных экспозициях, есть также много интересного в архивах музея. Об одной из частных коллекций, которую хранит Одесский литературный музей рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Елена Яворская.

Речь пойдет о частной коллекции Ирины Кузнецовой, балерины Одесского театра оперы и балета. Она передала на хранение, среди прочего, множество редки афиши 20-30-х годов прошлого столетия. Изучение которых – это уникальная возможность узнать интересные исторические факты из истории Одессы.