Одесская областная военная администрация постановила, что теперь загрузка судов (барж) будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.

Как передает Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он пояснил, что загружать зерно могут только "белые" компании. То есть все их таможенные декларации должны быть зарегистрированы до погрузки экспортного товара.

Таким образом, местные власти хотят усилить дисциплину, учет и отчетность в сфере внешнеэкономической деятельности в условиях правового режима военного положения. В ОВА отмечают, что новый механизм контроля экспортной продукции соответствующие службы отрабатывали в течение месяца.

Однако все еще продолжается процесс наработки конструктивных изменений в приказ, с целью устранения трудности, возникающие у "белых" экспортеров, в частности, работа продолжается с профильными ассоциациями.

"На условиях партнерства, в формате win-win, у легального бизнеса была и остается возможность присоединиться к открытому меморандуму о сотрудничестве между Одесской областной государственной (военной) администрацией, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования. Этот меморандум взаимный, добровольный и паритетный, к которому уже присоединились 26 компаний", - отметил Кипер.

ОВА принимает предложения по телефонам:

048 7189 388;

главное управление ГНС в Одесской области – (0482) 300-264;

одесская таможня – (048) 729-38-93.

В ЕС считают, что экспорт украинского зерна по Черному морю — единственный приемлемый маршрут. Блок также рассматривает возможность выделения субсидий для транспортировки украинского зерна через страны-члены Евросоюза после того, как несколько европецких стран запретили его импорт.