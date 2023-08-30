Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября 2023 года переходят на новоюлианский календарь. Это означает, что ряд церковных праздников, в том числе Рождество, получат другие даты, пишет РБК-Украина.

Новоюлианский календарь

Это усовершенствованная форма юлианского календаря, основанная на циклическом вращении Земли вокруг Солнца. Новоюлианский календарь содержит 218 високосных на 900 лет, продолжительность года составляет 365,242222 суток. Что меньше чем на 2 секунды больше продолжительности тропического года.

Отметим, международным стандартом остается григорианский календарь, введенный в XVI веке Римской католической церковью на смену юлианскому. Его идею отвергли страны Северной и Восточной Европы, которые по большей части были протестантскими и православными.

На входящих в состав Польши и Австрии западноукраинских землях его использование было обязательным. На остальные украинские территории григорианский календарь распространился в первой половине XX века.

В поисках общей даты Рождества православные церкви Европы занялись календарной реформой. В мае 1923 года на конгрессе, созванном Вселенским патриархатом, было решено перейти на новоюлианский календарь, разработанный сербским ученым Милутином Миланковичем.

Украинские православные и греко-католики переходят на новоюлианский календарь

В период с 1 марта 1600 года по 28 февраля 2800 года новоюлианский полностью совпадает с григорианским календарем. Основное отличие - в новоюлианском "пропускается" 7 суток на 900 лет, тогда как в григорианском - 3 суток на 400 лет.

На сегодня новоюлианский календарь используют следующие церкви:

Вселенский патриархат Константинополя

Александрийский патриархат

Антиохийский патриархат

Румынская православная церковь

Болгарская православная церковь

Элладская православная церковь (Греция)

Православная церковь Чехии и Словакии

Церковь Кипра

Автокефальная православная церковь Албании

Болгарская греко-католическая церковь

Греко-византийская католическая церковь

Румынская греко-католическая церковь

С 1 сентября 2023 года к ним присоединятся Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ).

Как переходили на новый календарь в Украине

Решение о переходе первой утвердила УГКЦ. На 93-й сессии архиерейского синода 1-2 февраля 2023 года было принято соответствующее постановление.

Согласно нему, с 1 сентября церковь переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии. Те приходы, которые не готовы к такому шагу, смогут вести литургическую жизнь по юлианскому календарю до 2025 года.

В июле эстафету подхватила Православная церковь Украины (ПЦУ). На поместном соборе в Софии Киевской иерархи одобрили переход на новоюлианский календарь с 1 сентября. При этом отдельные приходы и монастыри по желанию могут оставаться на старом.

Дискуссии о календарной реформе обострились с началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м. В октябре того года ПЦУ разрешила проводить рождественские богослужения 25 декабря, а не 7 января.

Война и поддержка Русской православной церкви (РПЦ) действий Владимира Путина и российской армии изменили настроения украинцев. Согласно данным опросов, на конец 2022 года почти половина поддерживала реформу церковного календаря. В том числе по политическим причинам - чтобы отдалиться от России даже в вопросе религиозных праздников.

Предстоятели УГКЦ и ПЦУ Святослав и Епифаний

Нерепрезентативный опрос в приложении "Дія" показал поддержку реформы на уровне 58%.

РПЦ и УПЦ Московского патриархата остаются на юлианском календаре. Между ним и новоюлианским разница в 13 дней, и это означает, что даты непереходных церковных праздников (не зависят от даты Пасхи) автоматически переносятся на 13 дней назад.

Новые праздничные даты

Большинство прихожан ПЦУ и УГКЦ теперь будут праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Соответственно День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря), а Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января).

Покров Пресвятой Богородицы, к которому привязаны дни украинского казачества, Украинской повстанческой армии (УПА) и защитников и защитниц Украины, переносится на 1 октября (вместо 14 октября).

Другие праздники получили следующие даты:

Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)

Воздвижение Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)

Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)

Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)

Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)

Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)

Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)

Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)

Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)

День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)

Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа)

Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)

Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)

Усекновение главы Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

Отметим, Рождественский пост теперь будет заканчиваться до 31 декабря. Верующим, которые соблюдают его, следует придерживаться дат с 15 ноября по 24 декабря (вместо 28 ноября - 6 января).

Даты Успенского поста также изменятся: с 1 августа по 14 августа (вместо с 14 августа по 27 августа). Что касается Петрова поста, то он привязан к Троице и начинается через неделю после нее. Заканчиваться он будет 28 июня (вместо 11 июля).

Один из праздников "потерялся"

Речь идет об Усекновении головы Иоанна Предтечи. До этого скорбное событие отмечалось 11 сентября, но из-за перехода на новый календарь дата смещается на 29 августа.

Хотя этот праздник не относится к числу великих, он является важным для христиан. Как правило, верующие в эту дату соблюдают строгий пост.

Украинским греко-католикам рекомендуют отметить его 10 или 17 сентября. Православная церковь Украины - 30 августа, то есть сегодня.

Что будет с Пасхой и Троицей

Даты Пасхи и привязанных к ней праздников меняются каждый год. Они определяются с учетом периода весеннего равноденствия, полнолуния после него и даты еврейской Пасхи.

Новоюлианский календарь не повлияет на дату празднования Пасхи

В новоюлианском и юлианском календарях правила одинаковые, но отличаются от григорианского. Это означает, что после перехода православные украинцы и греко-католики не будет праздновать Пасху, Вербное воскресенье, Вознесение Господне и Троицу вместе с римо-католиками.

На 2024 год праздничные даты будут следующими:

Великий пост - с 18 марта по 4 мая

- с 18 марта по 4 мая Вербное воскресенье - 28 апреля

- 28 апреля Пасха - 5 мая

- 5 мая Вознесение Господне - 13 июня

- 13 июня Троица - 23 июня

Как новый календарь повлияет на государственные праздники

В июле президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые даты государственных праздников, связанных с церковными.

Согласно указу, выходной на Рождество будет только 25 декабря. Ранее на государственном уровне отмечалось и 7 января.

День Украинской Государственности и День крещения Руси переносится на 15 июля (вместо 28 июля). День защитников и защитниц Украины - на 1 октября (вместо 14 октября). Оба праздника тоже являются официальными выходными днями.

Кроме того, День украинской письменности и языка переносится на 27 октября (вместо 9 ноября), а День усыновления - на 17 сентября (вместо 30 сентября).

При это следует помнить, что на время военного положения дополнительные выходные в Украине по случаю праздников отменены. Сейчас такой режим действует до 15 ноября 2023 года, но с высокой долей вероятности будет продлен.