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Учора, 18:00

Монети та банкноти зразка до 2003 року можна обміняти до кінця вересня

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Как сообщают в НБУ, осуществить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно.

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

Для обмена следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

  • в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Харькове: Театральная пл., 1;
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также можно обращаться в уполномоченные банки:

  • АО «Ощадбанк»,
  • АО КБ «Приватбанк»,
  • АО «Райффайзен Банк»,
  • АО «ПУМБ». 

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения.

Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.


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