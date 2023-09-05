Ликвидация последствий после теракта на Каховской ГЭС завершена. Вспышек холеры удалось избежать. Об этом заявили в понедельник в Минздраве Украины, пишет УНН.

"Мониторинг проводился ежедневно, (...) удалось избежать вспышек инфекционных болезней. (...) Более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру - холеры не выявлено ни в одном случае", - отметил заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как сообщается, основной этап ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС завершился 30 августа.

"Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сейчас завершил работу, дальше контролировать ситуацию будут экстренные службы по своим направлениям", - указали в Минздраве.

После разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало почти 900 тысяч человек. Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды. Центры контроля и профилактики болезней выдали 237 тысяч таблеток для обеззараживания питьевой воды для населения и для предприятий водоснабжения и объектов критической инфраструктуры, рассказали в министерстве.

Как указано, с июля на территориях пострадавших громад, где вода полностью отступила, а земля подсохла, специалисты исследовали более 100 проб почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся затоплению.

Относительно воды, морской и речной, из поверхностных водоемов - мониторинг будет продолжаться. В случае фиксации отклонений или несоответствия санитарно-гигиеническим нормам ЦКПЗ будут информировать органы местного самоуправления и громады о возможных рисках. "В общем, если в первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС по бактериологическим показателям несоответствие санитарным нормам достигало 35%, сейчас уровень загрязнения водоемов снизился до отклонения в 10% в отдельных точках мониторинга", - отметили в Минздраве.

Напомним, что 6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.