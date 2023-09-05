Ликвидация последствий после теракта на Каховской ГЭС завершена. Вспышек холеры удалось избежать. Об этом заявили в понедельник в Минздраве Украины, пишет УНН.
Как сообщается, основной этап ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС завершился 30 августа.
После разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало почти 900 тысяч человек. Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды. Центры контроля и профилактики болезней выдали 237 тысяч таблеток для обеззараживания питьевой воды для населения и для предприятий водоснабжения и объектов критической инфраструктуры, рассказали в министерстве.
Как указано, с июля на территориях пострадавших громад, где вода полностью отступила, а земля подсохла, специалисты исследовали более 100 проб почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся затоплению.
Относительно воды, морской и речной, из поверхностных водоемов - мониторинг будет продолжаться. В случае фиксации отклонений или несоответствия санитарно-гигиеническим нормам ЦКПЗ будут информировать органы местного самоуправления и громады о возможных рисках. "В общем, если в первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС по бактериологическим показателям несоответствие санитарным нормам достигало 35%, сейчас уровень загрязнения водоемов снизился до отклонения в 10% в отдельных точках мониторинга", - отметили в Минздраве.
Напомним, что 6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.