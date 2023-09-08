Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в Список всемирного наследия, находящегося в опасности, 20 объектов на территории Украины, в том числе 2 — в Одесской области.
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики (МКИП) со ссылкой на заместителя министра Анастасию Бондар, пишет Одесса News.
В Минкульте считают, что список «беспрецедентно обширный».
В него вошли научно-исследовательский институт (НИИ) «Астрономическая обсерватория» Одесского национального университета и пункт дуги Струве «Старо-Некрасовка» у села Старая Некрасовка Одесской области (45°19 54 с. ш. 28°55 41 в. д.). Он помечен обелиском.
Отмечается также, что на заседании Комитета ЮНЕСКО было подтверждено, что Украина будет продолжать получать международную помощь из Фонда на экстренные меры. При этом будут учитываться предварительные выводы Международной экспертной миссии ЮНЕСКО по оценке нанесённого ущерба культурным и религиозным объектам в Одессе. Планируется также подготовка специалистов в области защиты культурных ценностей, проведения тренингов для военных и других мероприятий.
Напомним, что Миссия ЮНЕСКО готовит всеобъемлющий отчёт об ущербе, нанесённом ракетными ударами всемирному наследию в Одессе, к встрече стран-участниц Гаагской конвенции в декабре 2023 года.