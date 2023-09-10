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Сьогодні, 16:00

Україна та Англія зіграли внічию у Вроцлаві

Категорія: Новини / Спорт

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В субботу, 9 сентября, в 19.00 сборная Украины в домашнем матче квалификации Евро-2024 в польском Вроцлаве на "Тарчинские Арене" принимала команду Англии. Команды сыграли вничью, счёт 1:1.

Уже на 26-й минуте прошла быстрая атака, и Александр Зинченко точно завершил прострел Ефима Конопли с правого фланга. Украина забила первый гол. Но на 41-й минуте Гарри Кейн отдал суперасист, и Миколенко упустил рывок Уокера. Второй гол Уокера сравнял оставшийся без изменений – 1:1.

Интересно, что на 85-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной Украины, однако после пересмотра эпизода по системе видеоконтроля отменил одиннадцатиметровый.

Сейчас в турнирной таблице украинская команда занимает второе место с семью очками после четырех игр, первыми идут англичане, они выиграли все четыре матча из пяти, у них 13 очков.




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