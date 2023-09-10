 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

Reuters: Зростання російського виробництва танків і снарядів удвічі перевищило прогнози Заходу

Категорія: Новини / Аналітика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Рост производства снарядов и танков в РФ вдвое превышает прогнозные оценки Запада. Об этом пишет  Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.  

По его словам, Москва, возможно, сможет увеличить производство артиллерийских снарядов в ближайшие пару лет примерно до двух миллионов в год.

Впрочем, это всё ещё не будет соответствовать военным потребностям Кремля в Украине, заявил чиновник. По его словам, в 2022 году РФ выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов. 

Отметим, что Евросоюз сейчас производит 300 тысяч снарядов в год и планирует удвоить этот показатель в 2024 году.

Также чиновник заявил, что РФ сейчас может производить около 200 танков в год, что также “вдвое превышает предыдущие западные оценки”. Но и это, по словам чиновника, далеко от того, что нужно стране-агрессору после тяжёлых потерь в Украине (он называет цифру в 2 000 уничтоженных танков). 

Отметим, в марте замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах за 2023-й год поставить армии 1 500 танков. При этом источник газеты “Ведомости” сообщал, что лишь “несколько сотен” из них будут новыми, остальные — модернизированная техника советского образца. 


Источник





Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 