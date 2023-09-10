Рост производства снарядов и танков в РФ вдвое превышает прогнозные оценки Запада. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По его словам, Москва, возможно, сможет увеличить производство артиллерийских снарядов в ближайшие пару лет примерно до двух миллионов в год.

Впрочем, это всё ещё не будет соответствовать военным потребностям Кремля в Украине, заявил чиновник. По его словам, в 2022 году РФ выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов.

Отметим, что Евросоюз сейчас производит 300 тысяч снарядов в год и планирует удвоить этот показатель в 2024 году.

Также чиновник заявил, что РФ сейчас может производить около 200 танков в год, что также “вдвое превышает предыдущие западные оценки”. Но и это, по словам чиновника, далеко от того, что нужно стране-агрессору после тяжёлых потерь в Украине (он называет цифру в 2 000 уничтоженных танков).

Отметим, в марте замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах за 2023-й год поставить армии 1 500 танков. При этом источник газеты “Ведомости” сообщал, что лишь “несколько сотен” из них будут новыми, остальные — модернизированная техника советского образца.





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