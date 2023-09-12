00:00 Визит Блинкена - ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ! 2:30 Ответка Коломойского 5:15 Зеленский на стороне Коломойского 7:00 Компромат ОФШОРОВ 8:10 В ускоренном порядке ФОРМИРУЮТ списки избирателей 9:35 Конкуренция на выборах 10:35 Миллиард - капля в море 12:00 Фигура Умерова. Оружие Майдана. 15:00 США устанавливает ПОЛНЫЙ контроль над Минобороны 16:30 Претензии Западу из-за неисправной техники 19:15 Мобилизация женщин в Украине. 20:00 Электронные базы ТЦК уже есть. 22:00 Треш МОБИЛИЗАЦИИ перед перемирием 25:20 Экстрадиция мужчин из ЕС 28:05 Украина - только одна из точек! Россия и Китай 31:00 Новая война Армении и Азербайджана ударит по Америке! 33:00 Выход Армении из ОДКБ. Доноры-армяне 36:09 Пашинян не глупый человек 38:00 Столтенберг и депутат Европарламента 42:15 Репке и Константиновка 44:00 Где свечки на аватарках? 46:30 Россия не готова к диверсионной войне 48:25 Зеленский и новая звезда Буданова 50:50 Группы влияния вокруг Зеленского 53:00 Открытие деклараций: за и против 57:35 Есть МЫ и ОНИ. 58:35 Илон Маск и срыв атаки дронов