В то время как мировые лидеры съезжаются в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, США и Китай представили разные видения следующей эры международного порядка, пишет «Голос Америки».
«Одна эра заканчивается, начинается новая», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, излагая амбициозное представление администрации президента Джо Байдена о будущем.
По словам Блинкена, США выстраивают альянсы для укрепления демократий, продвижения прав человека и экономического развития.
Госсекретарь осудил Китай за поддержку автократических режимов по всему миру и Россию за развязывание несправедливой войны против Украины.
При этом он заявил о приверженности США идее создания альянсов, способствующих укреплению демократий, защите прав человека и экономическому развитию.
Между тем, на этой неделе Пекин представил «Предложение Китайской Народной Республики по реформированию и развитию глобального управления».
Документ призывает к усилению многостороннего подхода в международных делах, в центр которого ставится реформированная ООН и расширенный Совет безопасности.
«Вместе мы создадим лучшее будущее для человечества», – резюмируется в предложении.
США и Китай выразили стремление к созданию системы глобального управления с более активным участием развивающихся стран.
Обе страны согласны с необходимостью расширения Совета Безопасности ООН.
Однако расширение остается предметом жарких дискуссий без конкретных действий с какой-либо из сторон.
Кроме того, возникают сомнения по поводу истинных намерений двух сверхдержав.
«То, что говорят обе стороны, это на самом деле не то, чего они хотят», – заявил профессор политики в Университете Джорджа Вашингтона Хосейн Аскари.
Под прикрытием многостороннего подхода крупные державы, возможно, хотят защитить и расширить собственные интересы, заявил Аскари.
«С другой стороны, США хотят оставаться во главе однополярного мира. США нужны новые альянсы по всему миру, чтобы противостоять росту Китая», – отметил он.