В то время как мировые лидеры съезжаются в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, США и Китай представили разные видения следующей эры международного порядка, пишет «Голос Америки».

«Одна эра заканчивается, начинается новая», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, излагая амбициозное представление администрации президента Джо Байдена о будущем.

По словам Блинкена, США выстраивают альянсы для укрепления демократий, продвижения прав человека и экономического развития.

«Мы будем продвигать это видение, руководствуясь чувством просвещенного собственного интереса, которое уже долгое время воодушевляет американское руководство», – сказал он.

Госсекретарь осудил Китай за поддержку автократических режимов по всему миру и Россию за развязывание несправедливой войны против Украины.

При этом он заявил о приверженности США идее создания альянсов, способствующих укреплению демократий, защите прав человека и экономическому развитию.

Между тем, на этой неделе Пекин представил «Предложение Китайской Народной Республики по реформированию и развитию глобального управления».

«Человечество вновь находится на перепутье», – говорится в документе объемом 5400 слов.

Документ призывает к усилению многостороннего подхода в международных делах, в центр которого ставится реформированная ООН и расширенный Совет безопасности.

«Вместе мы создадим лучшее будущее для человечества», – резюмируется в предложении.

США и Китай выразили стремление к созданию системы глобального управления с более активным участием развивающихся стран.

Обе страны согласны с необходимостью расширения Совета Безопасности ООН.

Однако расширение остается предметом жарких дискуссий без конкретных действий с какой-либо из сторон.

Кроме того, возникают сомнения по поводу истинных намерений двух сверхдержав.

«То, что говорят обе стороны, это на самом деле не то, чего они хотят», – заявил профессор политики в Университете Джорджа Вашингтона Хосейн Аскари.

Под прикрытием многостороннего подхода крупные державы, возможно, хотят защитить и расширить собственные интересы, заявил Аскари.

«Россия и Китай говорят, что они хотят многополярного мира, в котором нет доминирующей державы. Но так они заговаривают зубы. Они выступают за новые полномочия Глобального Юга, чтобы заручиться его поддержкой в борьбе с США», – сказал Аскари.

«С другой стороны, США хотят оставаться во главе однополярного мира. США нужны новые альянсы по всему миру, чтобы противостоять росту Китая», – отметил он.