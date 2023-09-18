Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает скорого прекращения боевых действий в Украине. По этой причине он усилил давление на федеральное правительство и призывает увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщает Spiegel. Столтенберг отметил, что большинство войн, как правило, продолжаются дольше, чем ожидается в начале их развертывания.

"Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они вспыхнули. Мы все хотим быстрого мира. В то же время мы должны признать, что если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет. Если президент Путин и Россия положат оружие, у нас будет мир", – сказал Столтенберг.

В то же время генсекретарь НАТО отметил, что Украине необходимы гарантии безопасности, чтобы история не повторилась. Однако нет никаких сомнений, что Украина, в конце концов, будет в НАТО.

Столтенберг также призвал Германию значительно увеличить свои расходы в сфере обороны.

"В Холодную войну, когда правил Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли 3-4% экономического производства", – сказал Столтенберг, упомянув о решении на саммите НАТО в Вильнюсе о том, что 2% валового внутреннего продукта являются минимумом.

Ранее генеральный секретарь НАТО выступил с критикой представителей стран Альянса, скептически оценивающих темпы и результативность украинского контрнаступления. Он отметил, что их задача – помогать военным, ежедневно рискующим жизнью, а не учить ВСУ боевому мастерству.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО призвал партнеров не критиковать контрнаступление Сил обороны на фронте, а доверять украинским военным и помогать им. Армия ВСУ продвигается уверенно, но это очень тяжелая борьба.

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