Стартап Илона Маска, компания Neuralink объявила о наборе добровольцев для экспериментов с нейрокомпьютерным интерфейсом (BCI).

Как пишет Би-Би-Си, компания ставит своей целью соединить мозг человека с компьютером и для проверки своих новых технологий приглашает людей, страдающих параличом.

По замыслу исследователей, вживленный в мозг имплантат сможет передавать его нервные импульсы, которые будут расшифровываться, и парализованный человек сможет, к примеру, печатать на компьютере одной лишь силой мысли.

В мае, после нескольких неудачных попыток, Neuralink получила разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) на проведение клинических испытаний на людях.

Изначально компания добивалась разрешения на вживление имплантатов 10 добровольцам, но сколько экспериментов в итоге ей было позволено провести, не сообщается.

Сила мысли и двигательные намерения

Как говорится в заявлении компании, в начале эксперимента, который рассчитан на 6 лет, робот хирургически вживит добровольцам в участок мозга, отвечающий за «двигательные намерения», 64 гибких сети тоньше человеческого волоса.

Это позволит экспериментальном имплантату N1 с бесконтактно подзаряжающейся батареей записывать и передавать посылаемые мозгом сигналы на специальное приложение, способное расшифровывать, какие движения намеревается сделать человек.

В компании говорят, что в экспериментах могут принять участие люди, страдающие квадриплегией, то есть параличом всех четырех конечностей, вызванным травмой, или или боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — заболеванием, при котором происходит дегенерация нервных клеток спинного и головного мозга.

Хотя участие Илона Маска в проекте поднимает престиж компании Neuralink, конкуренты тоже не дремлют. Компания Blackrock Neurotech из Юты сделала свой первый BCI-имплантат еще в 2004 году.

Компания Precision Neuroscience, созданная одним из основателей Neuralink, также ставит своей целью помочь парализованным людям.

Ее имплантат представляет собой тонкую пленку, которая покрывает определенный участок мозга и вживляется с помощью так называемого «черепного микронадреза», который, по словам разработчиков, куда проще, чем предлагаемая Neuralink роботизированная процедура.

При этом определенные результаты дают и уже отработанные технологии.