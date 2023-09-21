Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Сьогодні, 12:36
Всеношне чування напередодні престольного свята у Свято-Різдво-Богородичному монастирі
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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