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The Economist спрогнозував затяжну війну в Україні

Категорія: Новини / Аналітика

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Украине грозит долгая война, поэтому необходимо изменить государственный курс в отношении военной стратегии и экономики. Такой прогноз дал британский The Economist.

Как считают его авторы, рассчитывать на скорый прорыв обороны россиян “было бы ошибкой”, “просить о прекращении огня или мирных переговорах бессмысленно”, а если прекратить воевать, то можно “потерять страну”.

“И Украина, и её западные сторонники начинают понимать, что это будет изнурительная война на истощение. Но к сожалению, Украина ещё не готова; как и её западные партнёры. Они по-прежнему сосредоточены на контрнаступлении. Необходимо переосмыслить военную стратегию Украины и то, как управляется её экономика. Вместо того, чтобы стремиться “победить”, а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость для ведения длительной войны и могла процветать несмотря на это”, — пишет издание.

Авторы статьи предлагают:

  • провести военную перекалибровку — начать “рационально использовать ресурсы и изменить правила игры” в условиях дефицита живой силы;
  • повысить устойчивость Украины, наладив техническое обслуживание поврежденной техники, регулярные поставки боеприпасов и обучение военных, усилив ПВО;
  • провести экономическую перекалибровку — строить “меньше напыщенных планов по послевоенному восстановлению и больше внимания уделять увеличению производства и капитальных расходов сейчас”. Необходимо перейти от зависимости от внешней помощи к привлечению инвестиций. Для этого нужна безопасность, экономические реформы, борьба с коррупцией, упрощение ведения бизнеса.
“Слишком много разговоров об Украине строятся вокруг “окончания войны”. Это необходимо изменить. Молитесь о скорейшей победе, но планируйте долгую борьбу”, — пишет The Economist.

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