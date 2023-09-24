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Учора, 20:00

Посланець папи римського Україною їде на переговори до Китаю

Категорія: Новини / Події

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Главная цель визита кардинала Маттео Дзуппи в Пекин - помочь вернуть украинских детей, вывезенных в Россию.

Посланник папы римского по вопросам мирного урегулирования ситуации в Украине отправится с визитом в Китай.

Ватикан заявил во вторник о том, что кардинал Маттео Дзуппи пробудет в Пекине три дня - со среды по пятницу. Как сообщают СМИ, он встретится там с высокопоставленными китайскими чиновниками.

"Этот визит - ещё один этап миссии Папы по поддержке гуманитарных инициатив и поиска решений, которые могут привести установлению справедливого мира", — говорится в кратком заявлении Канцелярии Святого Престола.

Подчёркивается, что главная цель визита посланника понтифика в Китай - помочь вернуть украинских детей, вывезенных в Россию.

В июле 67-летний Дзуппи приезжал в Вашингтон, где встречался с президентом США Джо Байденом.

А до того - проводил переговоры в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кардинал также бывал и в Москве этим летом, где общался с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Ранее на её арест, а также арест президента РФ Владимира Путина, выдал ордер Международный уголовный суд. Он подозревает их в незаконной депортации украинских детей в Россию.

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