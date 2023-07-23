С 17 по 19 июля кардинал Маттео Дзуппи, посланник Святейшего Отца, посетил Вашингтон с целью продолжить миссию, возложенную на него Папой Франциском, и встретиться с президентом США Джозефом Р. Байденом. В этой поездке его сопровождал один из официалов ватиканского Государственного секретариата.

Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, вечером 17 июля кардинал Дзуппи встретился в резиденции апостольской нунциатуры с монсеньором Тимоти Брольо, президентом католического епископата США. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о войне в Украине и обсудили инициативы Святейшего Престола в поддержку жертв и дела миротворчества.

На следующее утро в офисном здании Рэйберна делегация Ватикана, апостольский нунций монсеньор Кристоф Пьер и советник апостольской нунциатур монсеньор Шеймус Патрик Хорган встретились с членами Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии). Делегация представила им характер и ход своей миссии, порученной Папой Римским, и обсудила пути повышения её эффективности.

Согласно пресс-релизу, во второй половине того же дня Папский посланник и другие члены делегации посетили Белый дом, где были приняты президентом Байденом. Кардинал Дзуппи передал президенту письмо Святейшего Отца, подчеркнув скорбь Папы Римского о страданиях, причиняемых войной. Встреча началась вскоре после 17 часов и продолжалась в дружественной атмосфере взаимопонимания более часа. Ватиканская делегация получила заверения в полной готовности поддержать инициативы в гуманитарной сфере, особенно в отношении детей и наиболее уязвимых людей, как в ответ на неотложные нужды, так и для продвижения путей мира.

Утром 19 июля в здании Конгресса США делегация Святейшего Престола приняла участие в молитвенном завтраке Сената. Кардинал Дзуппи проинформировал присутствующих о встречах, которые он провёл на различных этапах своей миротворческой миссии. В ходе приёма была выражена признательность за усилия Святейшего Престола и подчёркнута ответственность каждого человека за укрепление мира, отмечается в коммюнике ватиканской пресс-службы.