Марина Абрамович, знаменитая сербская художница, мастер арт-перформанса, удостоилась престижной ретроспективной выставки в известной Королевской академии искусств в Лондоне.

Для этой ретроспективы была подобрана уникальная и провокационная коллекция работ Абрамович, имеющей репутацию художника, неустанно расширяющего границы физической и психической выносливости во имя искусства.

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Примечательно, что ретроспектива является первой в истории Королевской академии искусств выставкой, посвященной женщине-художнику, и первой выставкой в области перформанса.

Именно к миру перформанса посетителям и предлагается активно приобщиться.

Один из входов на выставку, подобно часовым, "охраняют" две обнаженные модели, и посетителям нужно будет протиснуться в узкий проход между ними: в этом - замысел работы под названием Imponderabilia, первоначально "исполненной" Абрамович и немецким художником Улаем в 1977 году. Кто такая Марина Абрамович?



Сербская художница Марина Абрамович позирует, стоя на одной из своих работ, во время фотосессии в Королевской академии искусств (RA) в Лондоне.

За пять десятилетий своей карьеры Марина Абрамович получила признание во всем мире как один из пионеров перформанс-арта.

Она известна тем, что в своих работах постоянно испытывает пределы собственной психической и физической выносливости, приглашая зрителей последовать за ней.

Сербская художница оказала огромное влияние на мир искусства своими впечатляющими работами, среди которых " Ритм 0" 1974 года, когда Абрамович предложила зрителям взаимодействовать с ней, используя один из 72 объектов на столе перед ней в зале для мероприятий в Неаполе.

Если вначале все было скромно - предлагали ей розу или поцелуй, то шестичасовое представление закончилось тем, что к ее голове приставили заряженный пистолет.

Абрамович (справа) и посетительница Музея современного искусства на перформансе "Художник присутствует" 15 марта 2010 года в Нью-Йорке.

Более поздние работы, в том числе "Художник присутствует" (The Artist Is Present), представленная в 2010 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке, побуждали зрителей задаться вопросом о собственных эмоциях, сидя в тишине напротив Абрамович в течение более чем 700 часов.

Реакция была ошеломляющей: более 1500 человек из самых разных слоев общества приняли участие в этом совместном опыте, и глубокая эмоциональная связь с художником трогала их до слёз.

Что представлено на выставке?

Сотрудник галереи позирует с работой сербской художницы Марины Абрамович "Четыре креста" во время фотосессии в Королевской академии художеств в Лондоне.Credit: AFP

Выставка представляет собой увлекательное путешествие по творчеству художницы, демонстрируя не только предметы и реквизит, использовавшиеся во время ее смелых выступлений, но и сокровищницу фото- и видеоматериалов, запечатлевших эти глубокие моменты художественного самовыражения.

Одно из самых знаковых ее выступлений - "Балканское барокко", поставленное на Венецианской биеннале в 1997 году, - занимает важное место в экспозиции.

Балканское барокко Марины Абрамович

В этой радикальной работе Абрамович тщательно вымыла груду костей, залитых кровью, что стало отражением ее глубокой связи со своим наследием и принесло ей престижную премию "Золотой лев".

Кроме того, на выставке в Королевской академии представлены четыре перформанса, которые были исполнены другими художниками от имени Абрамович - посетителям запрещено записывать их на видео, не разрешено и их освещение СМИ.

"Обнаженная со скелетом" - перформанс Мадины Фарханны ТомпсонCredit: Royal Academy of Arts London / David Parry

Пожалуй, самое захватывающее из этих переосмыслений - "Дом с видом на океан", где артисты будут жить в замкнутом пространстве 12 дней подряд, 24 часа в сутки.

Аксель Рюгер, секретарь и исполнительный директор Королевской академии художеств, так видит значение выставки: "Действительно, в прошлом Королевская академия не так много делала для перформанса, поэтому для нас это совершенно новая глава".

"Марина передает эстафету следующему поколению молодых артистов перформанса, которые повторяют ее действия", - добавил он.



