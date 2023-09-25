Таковы результаты исследования Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка. Команда врачей под руководством доктора Сэма Парниа работала в 25 больницах США и Великобритании и опросили пациентов, которые пережили клиническую смерть. У некоторых после остановки сердца наблюдалась сильная мозговая активность. Около 40% заявили, что осознавали смерть, но не помнят о ней точно. Ещё 20% отчётливо помнили опыт смерти. Многие описали её как мгновенную моральную оценку своей жизни.

Ранее врачи полагали, что мозг погибает без кислорода через 5-10 минут. Но исследования показывают, что он может работать дольше и при этом активнее, чем при жизни. Исследователи объясняют, что в мозгу есть своего рода тормозная система, которая отфильтровывает и не допускает часть его работы в наше сознание. Люди просто не смогли бы жить, если бы осознавали всю мозговую активность. Когда человек умирает, тормоза отключаются и умирающий на миг получает полный доступ ко всему сознанию. Этот процесс, известный как «расторможенность» (disinhibition), может открыть доступ к «новым измерениям реальности», говорят учёные.