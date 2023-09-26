Ученые Национального центра США по отслеживанию снега и льда (U.S. National Snow and Ice Data Center – NSIDC) заявили, что в этом году пик площади антарктического морского льда пришелся на 10 сентября, когда его площадь составила 16,96 млн. кв. км, что является самым низким зимним показателем с момента начала спутникового мониторинга льда в 1979 году.



Это примерно на 1 млн. кв. км меньше, чем предыдущий зимний рекорд, установленный в 1986 году.



«Это не просто рекордный год, это экстремальный рекордный год», – считает старший научный сотрудник NSIDC Уолт Майер.

Исследователи предупреждают, что этот сдвиг может иметь тяжелые последствия для пингвинов, которые размножаются и выращивают потомство на морском льду, а также ускорить глобальное потепление из-за уменьшения количества солнечного света, отражаемого белым льдом обратно в космос.



В заявлении NSIDC говорится, что полученные данные являются предварительными, а полный анализ будет опубликован в следующем месяце.

Новые данные усиливают опасения ученых, что на южном полюсе все более отражаются последствия изменения климата на планете.



В Южном полушарии сезоны сменяют друг друга: морской лед обычно достигает максимума в сентябре, ближе к концу зимы, а затем тает до самой низкой точки в феврале или марте, когда лето подходит к концу.



Летняя площадь антарктического морского льда в феврале также достигла рекордно низкого уровня, побив предыдущую отметку, установленную в 2022 году.



За последнее десятилетие Арктика сильно пострадала от изменения климата: морские льды стремительно разрушаются, поскольку северный регион прогревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

Изменение климата способствует таянию ледников в Антарктиде, однако влияние потепления на состояние морского льда в районе южного полюса пока не столь очевидно. В период с 2007 по 2016 год площадь морского льда там увеличилась.



Сдвиг последних лет в сторону рекордно низких температур заставляет ученых опасаться, что изменение климата может наконец-то проявиться в морском льду Антарктики.



Уолт Майер предупредил, что говорить об этом пока рано, однако в научной статье, опубликованной в начале этого месяца в журнале Communications Earth and Environment, указывается, что изменение климата является потенциальным фактором.



В статье говорится, что потепление температуры океана, вызванное главным образом антропогенными выбросами парниковых газов, способствует снижению уровня морского льда, наблюдаемому с 2016 г.



«Ключевой момент заключается в том, что для защиты этих замерзших частей света, которые действительно важны по целому ряду причин, – заявил соавтор исследования Ариаан Пурич, исследователь морского льда из австралийского Monash University, – нам действительно необходимо сократить выбросы парниковых газов.

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