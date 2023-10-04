Национальный банк предполагает ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий после перехода от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости обменного курса. Однако со временем ситуация стабилизируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Юрия Гелетия изданию Минфин.
По его словам, международная поддержка остается высокой, у НБУ есть достаточные резервы для балансировки валютного рынка.
"Наши интервенции будут полностью покрывать дефицит валюты, вызванный войной. К тому же мы будем обеспечивать движение курса как в одну, так и в другую сторону", - сказал замглавы НБУ.
Колебания курса
Как отметил Гелетий, курс будет колебаться в обе стороны, а НБУ будет жестко ограничивать эти колебания.
НБУ следит за рынком, определяет тенденции, при улучшении ситуации курс может укрепляться, при ухудшении рыночной конъюнктуры - ослабляться.
"Но опять же благодаря нашим интервенциям все эти колебания будут незначительными", - рассказал Гелетий.
Новый режим НБУ
Национальный банк (НБУ) в октябре ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
Как заявил по итогам первого дня действия новых правил глава НБУ Андрей Пышный, переход в новый режим вызвал рост спроса на валюту на межбанке. НБУ продал 3 октября "сколько нужно", чтобы удовлетворить этот спрос и стабилизировать ситуацию.
На наличном рынке 3 октября курс вырос на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар, однако уже 4 октября он упал на 5 копеек.