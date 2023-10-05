Злоумышленники пытались держать в страхе жителей юга Украины, совершали разбойные нападения на местных жителей и требовали у них деньги, автомобили и недвижимое имущество, сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задержали лидера банды и трех ее участников «на горячем» - злоумышленники пытались продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет. За товар бандиты надеялись получить 5,5 тыс. американских долларов.

По данным следствия, группировку организовал житель Одесской области, который ранее привлекался за тяжкие преступления.

Установлено, что во время нападений на граждан злоумышленники действовали с крайней жестокостью и применяли насилие к потерпевшим.

Правоохранители выяснили, что фигуранты намеренно создали конфликтную ситуацию с кем-то их жителем Одесской области, с которого потом требовали например переоформить собственную квартиру на одного из рэкетиров.

В случае несогласия платить «дань» бандиты угрожали похищением потерпевших и физической расправой над ними и их близкими.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.





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