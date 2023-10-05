Из-за изменения политической ситуации в странах-партнерах Украина рискует потерять значительную часть военной помощи на фоне "изнурительного тупика" на фронте. Об этом пишет Newsweek, анализируя политические события последних дней, передает УНИАН.
По словам бывшего спецпосланника США по особым поручениям в странах бывшего Советского Союза Стивена Сестановича, украинцев ждут впереди тяжелые бои и большие потери. Но их можно облегчить, предоставив Украине большее количество оружия, в том числе и более мощного.
Еще одной проблемой для Украины является постепенное снижение интереса к войне общественного мнения на Западе. Поэтому падает поддержка помощи Украине среди рядовых американцев и европейцев. По мнению аналитиков центра Chicago Council, вероятно, этому процессу способствует отсутствие существенных территориальных достижений и потерь в течение этого года.
По словам руководителя киевского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, если западная помощь существенно сократится, Украина будет вынуждена изменить стратегию и откажется от наступательных действий в пользу стратегической обороны.
Американская помощь Украине - последние новости
Как сообщалось, в минувшие выходные Конгресс США принял временный 45-дневный бюджет, в котором не было расходов на любую помощь Украине. После этого с должности сняли спикера Палаты представителей.
По словам президента США Джо Байдена, его очень беспокоит ситуация в американском парламенте, ведь он намерен продолжить поддержку Украины. Байден пообещал сделать важное заявление по этому поводу уже в ближайшее время.
Но, если США таки не смогут возобновить поставки оружия Украине, Европа тоже не сможет покрыть эту потерю. Об этом в частности заявил верховный представитель по внешним связям ЕС Жозеп Боррель.