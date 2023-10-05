Из-за изменения политической ситуации в странах-партнерах Украина рискует потерять значительную часть военной помощи на фоне "изнурительного тупика" на фронте. Об этом пишет Newsweek, анализируя политические события последних дней, передает УНИАН.

По словам бывшего спецпосланника США по особым поручениям в странах бывшего Советского Союза Стивена Сестановича, украинцев ждут впереди тяжелые бои и большие потери. Но их можно облегчить, предоставив Украине большее количество оружия, в том числе и более мощного.

"То, что украинцы не умеют рассчитать, так это политический риск — возможность того, что каким-то образом западные правительства после значительной помощи и значительной риторики поддержки решат, что на самом деле лучше позволить Путину получить многое из того, что он хочет. Еще год назад эта идея показалась бы непонятной большинству западных лидеров, а сейчас?" - добавил он.

В этом контексте приводится ситуация в США, где консенсус на передачу вооружения Украине все больше начал раскалываться, что привело к драматическим событиям последних дней в Вашингтоне. И напряженность, вероятно, еще больше обострится, поскольку США вступают в сезон выборов. На этот раз он будет особенно спорным. "Байдену придется взвешивать и ориентироваться между противоречивыми целями – победой на выборах и сохранением высокого уровня поддержки Украины. С другой стороны, Путин может делать ставку на то, что поддержка Украины со стороны США со временем ослабнет, и что ему просто нужно продолжать войну, по крайней мере в течение 2024 года — это не очень хорошие перспективы для окончания этой войны", – говорит Гельмут В. Гансер, немецкий бригадный генерал в отставке, ранее занимавший высокую должность в Министерстве обороны Германии и являвшийся советником послов Германии в НАТО и ООН.

Еще одной проблемой для Украины является постепенное снижение интереса к войне общественного мнения на Западе. Поэтому падает поддержка помощи Украине среди рядовых американцев и европейцев. По мнению аналитиков центра Chicago Council, вероятно, этому процессу способствует отсутствие существенных территориальных достижений и потерь в течение этого года.

По словам руководителя киевского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, если западная помощь существенно сократится, Украина будет вынуждена изменить стратегию и откажется от наступательных действий в пользу стратегической обороны.

"Если мы говорим о войне на истощение, то лучше всего это делать, обороняясь, нанося врагу большие потери и накапливая ресурсы для будущих наступательных действий. Возможно, такое накопление ресурсов произойдет весной, и Украина сможет возобновить активные наступательные действия. А до тех пор нам нужно вымотать врага в обороне и уничтожить российские военные возможности в Крыму", – сказал он.

Американская помощь Украине - последние новости

Как сообщалось, в минувшие выходные Конгресс США принял временный 45-дневный бюджет, в котором не было расходов на любую помощь Украине. После этого с должности сняли спикера Палаты представителей.

По словам президента США Джо Байдена, его очень беспокоит ситуация в американском парламенте, ведь он намерен продолжить поддержку Украины. Байден пообещал сделать важное заявление по этому поводу уже в ближайшее время.

Но, если США таки не смогут возобновить поставки оружия Украине, Европа тоже не сможет покрыть эту потерю. Об этом в частности заявил верховный представитель по внешним связям ЕС Жозеп Боррель.