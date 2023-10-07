Свято народних мистецтв в одеському дворику





Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін 6 жовтня, у п'ятницю, завітали до виставки-концерту самодіяльних майстрів мистецтв, який відбулася в одеському дворику на Великій Арнаутській, 57.

Це перша виставка Валентини Сергіївни Лімакової-77-річної пенсіонерки-майстрині, яка багато років вишиває хрестиком різножанрові картини. ЇЇ друзі підтримали цю художню акцію своїми талановитими виступами. Загальна атмосфера свята не залишала присутніх цілий вечір.

Колись одеські дворики були тим місцем, де одесити спілкувалися та дарували один одному гарний настрій. Як чудово, що подібні традиції не згасають і навіть сповнюються новим змістом.