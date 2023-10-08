Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составили 39,7 млрд долларов и уменьшились за месяц на 1,7% в результате интервенций НБУ для поддержки гривны. Об этом сообщается на сайте регулятора.
“По состоянию на 1 октября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли 39 708,2 млн долларов. В сентябре они снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины”, — говорится в сообщении.
Также за счет международных резервов в сентябре осуществлялись долговые выплаты страны в иностранной валюте. Однако, как отмечают в Нацбанке, они были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.
В целом в течение сентября 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 3 328,9 млн долларов. Из этой суммы:
- 1 592,4 млн долларов — макрофинансовая помощь от ЕС;
- 1 250,0 млн долларов — грант от Соединенных Штатов через трастовый фонд Всемирного банка;
- 386,4 млн долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- 100,0 млн долларов — от Всемирного банка под гарантию Великобритании.
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 465,3 млн долларов, из которых 388,9 млн долларов — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 51,1 млн долларов — долга перед Всемирным банком, остальные — долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 882,1 млн долларов.
Операции Национального банка на валютном рынке Украины
В сентябре 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 692,1 млн долларов и выкупил в резервы — 0,7 млн долларов. Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 2 691,4 млн долларов.
Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В сентябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 12,9 млн долларов.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,3 месяца будущего импорта
Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и публикуются ежемесячно:
- не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, — предварительные данные;
- не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным, — уточненные данные.