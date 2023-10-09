В Кривом Роге завершился заключительный матч 10-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги, в котором "Кривбасс" принимал одесский "Черноморец".

Источник: УПЛ

Подробности: Игроки "Кривбасса" выиграли со счетом 1:0 и стали новыми лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги. Единственный и победный гол в этом матче забил Клим Приходько, реализовавший пенальти на 58-й минуте.

Более детально: Команды играли в достаточно открытый футбол и с большим количеством моментов. Тем не менее, на двоих команды сумели забить лишь один гол, который в начале второго тайма записали на свой счет хозяева поля.

Вместе с тем, Приходько принес своей команде не только победу но и лидерство в чемпионате.

После 10-ти туров "Кривбасс" набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. У житомирского "Полесья" 19 очков и 2-е место, у донецкого "Шахтера" - 18 баллов и 3-е место.