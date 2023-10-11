Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстар", есть еще один мобильный оператор - lifecell.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 4 октября, пишет "Экономическая правда".

Ранее сообщалось, что решение суда касалось 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют, как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Общая стоимость арестованных активов составляла более 17 млрд грн.

Тогда по данным собеседников ЭП в правоохранительных органах, среди арестованных активов были 100% ЧАО "Киевстар", которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина" (HELSI.me - сервис записи к врачам и хранения медицинских данных).

Однако, как свидетельствует постановление суда, на самом деле самым большим арестованным активом оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл" стоимостью почти 13 млрд грн, принадлежащих иностранному юридическому лицу Lifecell Ventures Cooperatief.

В материалах дела, которое рассматривалось по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора (Служба безопасности Украины подозревает Фридмана в совершении преступления по ч. 3 ст. 110-2 УКУ) говорится, что Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., которая является владельцем украинского оператора связи lifecell.

В lifecell на момент публикации новости ответа на запрос ЭП не предоставили.

Кроме того, суд наложил арест на 100% ООО "Пейселл", которая принадлежит мобильному оператору и через которую осуществляется пополнение абонентских счетов lifecell. Также были арестованы корпоративные права ООО "Укртауер" (оператор вышек, систем внутреннего покрытия в бизнес-центрах, ТРЦ и отелях), который является дочерней компанией турецкого холдинга Turkcell.

К арестованным активам подсанкционных россиян также попали:

ЧАО "СК Альфа Страхование" (95,2% уставного капитала стоимостью 104,7 млн грн);

ООО "Альфа-Лизинг" (100% стоимостью 584,3 млн грн);

ООО "Паритет финанс" (100% стоимостью 14 млн грн);

ООО "Сенс Диджитал" (100% стоимостью 20 млн грн);

ООО "Киевстар.Тех" (100% стоимостью 111 млн грн);

ООО "Вымпелком Глобал Сервис Украина" (100% стоимостью 804,9 млн грн);

ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" (100% стоимостью 21,4 млн грн);

ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" (100% стоимостью 8,8 млн грн) и другие.

В СБУ считают, что арест этого имущества не позволит российским владельцам "переписать" его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины.

Напомним:

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.