Вот уже несколько дней Израиль дает понять, что его крупные силы готовы войти в Газу, чтобы раз и навсегда уничтожить ХАМАС, чьи боевики напали на юг Израиля 7 октября, как военную силу.

В ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было призвано свыше 300 тыс. резервистов. В полях, на фермах и в кибуцах на границе с Газой сосредоточились танки «Меркава», самоходные артиллерийские установки и тысячи хорошо вооруженных пехотинцев в полном боевом снаряжении, пишет Би-Би-Си.

ВВС и ВМС Израиля наносят удары по всем возможным укрытиям ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» и складам оружия в Газе. При этом погибло и было ранено большое число мирных жителей, а также несколько командиров ХАМАС.

Большое число жертв при взрыве центральной городской больницы Газы во вторник, в котором обе стороны конфликта возлагают вину друг на друга, лишь еще больше усилило напряженность в регионе.

Так почему же Израиль до сих пор не начал вторжение? На то имеется целый ряд причин.

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Фактор Байдена

Поспешно подготовленный на этой неделе визит в Израиль президента США Джо Байдена свидетельствует о том, насколько волнует Белый дом ухудшающаяся ситуация. Вашингтон озабочен двумя серьезными проблемами: усиливающимся гуманитарным кризисом и риском того, что конфликт может распространиться на другие страны Ближнего Востока.

Президент США уже ясно дал понять, что возражает против повторной оккупации Газы Израилем, который вышел оттуда в 2005 году. Это, по словам Байдена, стало бы «большой ошибкой».

Официально Байден приехал в Израиль, чтобы продемонстрировать стратегическую поддержку ближайшему союзнику США на Ближнем Востоке и узнать о планах Израиля по поводу Газы.

Неофициально он скорее всего призвал к некоторой сдержанности радикальное правительство Биньямина Нетаньяху. В любом случае, США хотели бы знать, каким образом и когда израильская армия собирается выходить из Газы, если, конечно, она туда все же войдет.

Ну и кроме того, пока на аэродроме Тель-Авива находился борт американского президента, начинать полномасштабное военное вторжение в Газу выглядело бы неуместно и для Израиля, и для США.

Фактор Ирана

В последние дни Иран выступал с грозными предупреждениями, что вторжение Израиля в Газу не останется без ответа. Но что это может означать на практике?

Иран субсидирует, готовит, вооружает и до некоторой степени контролирует некоторых боевиков-шиитов на Ближнем Востоке. Самой сильной из таких группировок, бесспорно, является ливанская «Хезболла», укрепившаяся прямо у северных границ Израиля.

В 2006 году в ходе тяжелой и в общем безрезультатной войны между боевиками «Хезболлы» и Израилем выяснилось, что израильские танки несут потери, подрываясь на замаскированных минах и попадая в хорошо спланированные ловушки.

С тех пор «Хезболла» с помощью Ирана перевооружилась и, как считается, имеет в своем арсенале около 150 тыс. ракет, многие из которых обладают дальним радиусом действия и точной системой наведения.

Существует реальная угроза того, что в случае вторжения Израиля в Газу «Хезболла» может открыть новый фронт на северной границе, заставив его воевать сразу на двух фронтах.

Однако вовсе не очевидно, что «Хезболла» хотела бы затевать такую войну сейчас, когда американская авианосная ударная группа находится вблизи восточного побережья Средиземного моря, готовая прийти на помощь Израилю.

Это должно придать Израилю некоторую уверенность в том, что если «Хезболла» решится атаковать, то потенциально она получит разрушительный ответ от военно-морской авиации США. Но при этом стоит помнить и о том, что в начале войны 2006 года боевики смогли нанести удар по израильскому военному кораблю, находившемуся недалеко от побережья, одной из своих современных противокорабельных ракет.

Гуманитарный фактор

Когда речь заходит о том, чтобы искоренить ХАМАС в Газе, концепция гуманитарного кризиса израильского правительства несколько не соответствует общемировому видению такового.

По мере того как растет число жертв среди гражданского палестинского населения в результате неустанных воздушных ударов израильской армии, сочувствие к Израилю, которое мир испытал после варварского и кровавого нападения ХАМАС 7 октября, постепенно сменяется нарастающими требованиями прекратить авиаудары и защитить простых жителей Газы.

Если и когда израильские силы войдут в Газу, число жертв лишь возрастет.

Гибнуть будут и израильские солдаты — в засадах, от огня снайперов и мин-ловушек, тем более что большая часть сражений может проходить под землей, в многокилометровых тоннелях.

Но, вероятнее всего, главную часть потерь вновь понесет гражданское население.

Провал разведки

Этот месяц выдался крайне неудачным для израильской разведки.

Шин-Бет, общая служба безопасности Израиля, подверглась резкой критике за то, что не смогла предусмотреть готовившееся смертоносное нападение ХАМАС.

По идее у Шин-Бет должна быть разветвленная сеть осведомителей и разведчиков в Газе, задача которых — следить за командованием ХАМАС и «Палестинского исламского джихада». И тем не менее то, что произошло в то ужасное субботнее утро на юге Израиля, можно считать крупнейшим в истории Израиля провалом разведки со времен войны Судного дня в 1973 году.

В последние 10 дней разведка всеми силами пытается загладить ошибки, помогая ЦАХАЛ выяснить имена и местонахождение заложников, а также скрывающихся командиров ХАМАС.

Вероятно, разведка запросила больше времени на сбор дополнительной информации с тем, чтобы когда и если войска войдут в Газу, их можно было направить на конкретные цели вместо того, чтобы они бродили по руинам Северной Газы в постоянном ожидании нападения и под растущим градом критики со всего мира.

Оставшиеся в строю после продолжительных израильских бомбардировок боевики ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» наверняка подготовили засады и ловушки для наступающей израильской армии. Они будут особенно опасными в подземных тоннелях, поэтому израильская разведка очень хотела бы выявить их местоположение и предупредить об этом ЦАХАЛ.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.