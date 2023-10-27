Источники издания отмечают, что разногласия "оставляют блок разбитым в то время, когда ему нужно представить надежный фронт в растущем списке вопросов - от конфликтов в Украине и Израиле до торговли и Китая.

В частности, напряжение было заметно в США, когда оба лидера провели отдельные встречи с президентом Джо Байденом. А на этой неделе президент Еврокомиссии проводит большой международный саммит, на который не пригласили Мишеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно правилам ЕС именно страны-члены совместно определяют курс внешней политики блока. В то время когда Китай и США становятся все более решительными в отстаивании своих экономических интересов, фон дер Ляен решила искать большего влияния в этой сфере.

Отмечается, что перед началом своего пятилетнего срока в 2019 году она заявила, что ее комиссия будет геополитической. Сейчас, когда ее срок пребывания в должности истекает и появляется перспектива второго, мало кто скажет, что она не справилась с поставленными задачами. Однако ее напористость часто разочаровывает коллег, которые чувствуют, что им приходится принимать важные политические решения.

При этом союзники президента Еврокомиссии утверждают, что ее стиль не только не дает разногласий - он помог ей сделать больше, чем любому из ее предшественников, чтобы придать ЕС геополитического веса.

Она также выступила голосом моральной ясности после полномасштабного вторжения России в Украину и подтолкнула блок к принятию сильных санкций в то время, когда сами лидеры - особенно Франции и Германии - были более робкими.

В то же время, реакцию фон дер Ляен на конфликт на Ближнем Востоке часто критикуют. Так, она поспешно заявила о полной поддержке Израиля со стороны ЕС и осудила нападение ХАМАС в то время, как Евросоюз уже выработал общую позицию, которую координировал главный дипломат Жозеп Боррель.

Действия фон дер Ляен привели к разногласиям с коллегами по поводу протокола и сути: многие страны-члены частно обвиняли ее в том, что она не вспомнила должным образом о гуманитарной ситуации в Газе.

Сообщается, что за кулисами европейские дипломаты в большинстве своем были едиными в неодобрении фон дер Ляен, и нескольким чиновникам пришлось налаживать отношения с региональными соседями Израиля после того, как она позже посетила израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

После визита фон дер Ляен страны-члены ЕС выступили с заявлением, в котором разъяснили свою позицию арабскому миру и глобальному югу, а также было созвано экстренное заседание Европейского Совета. По словам одного из чиновников ЕС, этот саммит был созван для того, чтобы как можно быстрее исправить ущерб, причиненный первой реакцией ЕС, после того, как он спровоцировал негативную реакцию в арабских странах.

В то же время спикер фон дер Ляен заявил, что она полностью разделяет позицию ЕС, изложенную в заявлении Совета ЕС от 15 октября. А спикер Мишеля сказал, что он приложил значительные усилия для разъяснительной работы со многими партнерами, чтобы помочь избежать региональной эскалации, а также укрепить имидж и доверие к ЕС заграницей.

Издание добавляет, что фон дер Ляен остается фаворитом в борьбе за номинацию на второй срок на пост президента Еврокомиссии после выборов в Европарламент в следующем году, но некоторые дипломаты сообщили Bloomberg, что они начинают задаваться вопросом, повлияют ли последние события на ее шансы.