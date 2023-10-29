Активисты потребовали разрешить украинским военным увольняться из ВСУ после 18 месяцев службы, а также регулярно предоставлять военнослужащим отпуск и осуществлять ротацию войск.

В Киеве, Львове, Одессе и других городах Украины в пятницу прошли митинги с требованиями демобилизации солдат, которые прослужили на фронте более 18 месяцев. Активисты, в основном женщины, вышли на улицы с плакатами и лозунгами: "На одних плечах войну не выиграть" и "У военных тоже есть семьи".

"Они все устали: как психологически, так и физически. Они не могут оставаться там с самого начала войны и защищать нас всех, украинцев, им нужно отдохнуть", — говорит 23-летняя Виктория Самойлова, отец и муж которой служат в ВСУ.

Активисты также требуют регулярно отпускать военнослужащих в отпуск и организовать ротацию войск. Петиция о разрешении увольнения из ВСУ после полутора лет службы уже набрала 25 тысяч подписей.

Тем не менее ситуация на фронте не позволяет осуществить требуемое так просто. Российская армия усиливает давление под Авдеевкой, пытаясь захватить город на границе сепаратистской части Донецкой области, который Киеву удавалось удерживать с 2014 года.

И хотя недавно Евросоюз вновь подчеркнул свою приверженность поддержке Украины, внимание мирового сообщества в последние недели оказалось приковано скорее к обострившемуся конфликту на Ближнем Востоке.

Кроме того, в пятницу, на заседании Совбеза ООН, заместитель представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо заявил, что продолжающиеся поставки оружия конфликтующим странам — в частности поставки Украине противопехотных мин и кассетных боеприпасов — вызывают опасения эскалации насилия. Впрочем, он также осудил и поставки вооружений России: согласно сообщениям, это могут делать Иран и Северная Корея.

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