В Одессе в результате обстрела серьезно повреждены художественный музей и водопровод

В результате российской атаки в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.
Об этом заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, утром районная администрация будет работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.
Обстрелы Одесской области 5 ноября
Российские войска вчера, 5 ноября, дважды обстреляли Одессу и область. Так, днем в областном центре раздавались взрывы. Позже также стало известно, что оккупанты обстреляли Одесскую область. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.
Позже стало известно, что в результате вечернего удара россиян по Одессе осколочные ранения получили пять человек, им оказана необходимая помощь.