Президент Украины Владимир Зеленский назвал «совершенно безответственным» обсуждение проведения выборов в Украине во время войны, передает «Голос Америки».
По словам Зеленского, важно сфокусироваться на военных вызовах, с которыми столкнулась Украина, которая пытается противостоять российским силам, оккупировавшим пятую часть территории страны через 20 месяцев после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, которое объявлено в стране. Однако Зеленский рассматривал возможность использования специальных механизмов для их проведения, включая изменение законодательства и иностранную помощь для оплаты избирательного процесса.
Он заявил, что в случае проведения голосования хотел бы баллотироваться на второй срок.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на выходных, что Зеленский взвешивает все за и против проведения голосования в условиях военного времени.