Президент Украины Владимир Зеленский назвал «совершенно безответственным» обсуждение проведения выборов в Украине во время войны, передает «Голос Америки».

«Нам нужно определиться, что сейчас время обороны, время сражений, от которых зависит судьба государства и людей, – сказал он. – Я считаю, что сейчас выборы не ко времени».

По словам Зеленского, важно сфокусироваться на военных вызовах, с которыми столкнулась Украина, которая пытается противостоять российским силам, оккупировавшим пятую часть территории страны через 20 месяцев после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, которое объявлено в стране. Однако Зеленский рассматривал возможность использования специальных механизмов для их проведения, включая изменение законодательства и иностранную помощь для оплаты избирательного процесса.

Он заявил, что в случае проведения голосования хотел бы баллотироваться на второй срок.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на выходных, что Зеленский взвешивает все за и против проведения голосования в условиях военного времени.