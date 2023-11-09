В Великобритании на аукционе будет продан редкий образец меню из затонувшего лайнера «Титаник». Торги пройдут 11 ноября.

Об этом сообщили в аукционном доме Henry Aldridge and Son, передает hromadske.

Цена не зарегистрированного ранее меню с «Титаника» перед торгами составляет 60 тысяч фунтов стерлингов (2,6 млн гривен).

На продажу его выставила семья канадца Лена Стивенсона, скончавшегося в 2017 году. Дочь Стивенсона нашла меню в вещах умершего отца. Доподлинно неизвестно, как оно оказалось у мужчины. Впрочем, известно, что он работал в почтовом отделении в Новой Шотландии, куда доставляли тела погибших во время катастрофы.

«Учитывая связь Новой Шотландии с "Титаником" и то, что на нем есть признаки повреждения водой, можно предположить, что меню происходит от одной из жертв», — сообщили в аукционном доме.

Меню описывает блюда, которые подавали в ресторане первого класса «Титаника» за несколько дней до того, как корабль затонул — 11 апреля 1912 года. До сих пор было известно лишь о нескольких других меню из лайнера за 14 апреля, которые нашли в одежде людей, спасавшихся с корабля в день трагедии.

По словам специалистов, другого образца меню на ужин 11 апреля в первом классе в мире нет.

«Существует несколько меню на 14 апреля, но вы просто не найдете меню на 11 апреля. Большинство из них должны были погибнуть вместе с кораблем», — утверждают специалисты.

В тот вечер, согласно меню, пассажиры первого класса ужинали устрицами, филе говядины и пюре из пастернака, а также десертами, в частности абрикосовым пирогом и пудингом.