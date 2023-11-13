Создана Национальная платформа добропорядочности спорта, у которой есть немало работы. В Украине с целью координации борьбы с манипулированием соревнованиями создана Национальная платформа добропорядочности спорта.

Источник: UBR

Подробности: Платформа анализирует имеющуюся информацию о подозрительных ставках и другом поведении, что может стать следствием попытки манипулирования результатом.

Также платформа передает информацию о возможных нарушениях в киберполицию, спортивные организации, для изучения сведений лицензированным операторам ставок.

Более детально: В течение года платформа получила не так много сообщений, тем не менее их все равно достаточно, для того чтобы сделать первые определенные выводы. По состоянию на 1 ноября было 14 таких сообщений, сейчас уже 17. Можно видеть, что большая часть подозрительных активностей происходит в футболе, также большое количество сообщений касаются настольного тенниса, отдельные случаи фиксируются в баскетболе и пляжном футболе.

При этом федерации по видам спорта сотрудничают с платформой в целом и рабочей группой в частности. Так, в состав группы входят представители Украинской ассоциации футбола (УАФ). Кроме того, рассматривая сообщения, члены группы приглашают представителей федераций, для того чтобы пообщаться, услышать их мнения о подозрительной ситуации, о которой идет речь в сообщении.

Также стоит отметить, что платформа может получать и анонимные сообщения, не только от конкретных людей. Кроме того, члены рабочей группы общаются с букмекерами относительно подозрительной аномальной активности на ставках на то или иное спортивное событие. Работа заключается в том, чтобы собрать максимальное количество информации от разных источников, и соответственно – тогда уже делать определенные выводы. Не основываясь на каком-то сообщении от одного человека или одной организации.

А затем уже финализируется информация и следует обращение к федерациям с предложениями принять соответствующие меры наказания к тому или иному спортсмену, которого рабочая группа основательно подозревает в манипулировании спортивными результатами.

Что касается примеров из "игры номер один", то в футболе есть матчи с "подозрительными" результатами в разных лигах. Это сообщения о нетипичной активности на ставках букмекерских контор вокруг того или иного матча.