Американский миллиардер Илон Маск снова сделал скандальное заявление о полномасштабной войне России против Украины. Он выступил за то, чтобы президент Владимир Зеленский пошел на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Свое мнение изобретатель высказал в YouTube-подкасте научного сотрудника Массачусетского технологического института, доктора философии и блогера Лекса Фридмана. Запись разговора была опубликована 10 ноября.

Отвечая на вопрос о том, необходимы ли переговоры Киева и Москвы, миллиардер согласился.

"Да. Я советую ему (Зеленскому. – Ред.) не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах... Я думаю, что он должен лично встретиться с Путиным", – заявил Маск.

Он сказал, что боевые действия Украине продолжать не стоит (объяснив это большими потерями) независимо от того, состояться прямые переговоры на высшем уровне или нет. То есть, по мнению миллиардера, украинцам нужно прекратить сопротивление.

Также Маск считает, что российским оккупантам, которые вторглись на территорию Украины, можно посочувствовать так же, как и украинским защитникам.

"Они не просились на передовую, они просто вынуждены там быть. Я думаю, что большинство из них не имеют ненависти к другой стороне. Сюда подходит старая поговорка времен Первой мировой войны: "Молодые ребята, не знающие друг друга, убивают друг друга от имени старых мужчин, знающих друг друга". Какой в этом смысл?" – сказал американский бизнесмен.

– Ранее Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты Америки должны наладить отношения с государством-террористом Россией, а также склонить Украину к прекращению огня. Мол, для Вашингтона приоритетом должно быть "предотвращение Третьей мировой войны".

– Также Маск поддержал прогноз скандальной статьи TIME о том, что Украина якобы терпит поражение в войне против российских оккупантов.

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