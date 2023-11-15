Палата представителей Конгресса США приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Как передает Фокус, об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, проект закона был принят на двухпартийной основе 336 голосами против 95. Отмечается, что 209 голосов принадлежат демократам. Против законопроекта выступили 93 республиканца и два демократа.

Издание пишет, что сейчас Сенату необходимо будет одобрить эту меру до пятницы, 17 ноября. Предложение не включает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Также журналисты сообщили, что президент США Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят Сенатом.