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Операції на річці Дніпро

Категорія: Новини / Події

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Украинские военные пытаются оттеснить силы РФ дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население.

Генштаб ВСУ сообщил о серии успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. В ведомстве заявили, что одна из главных целей — отодвинуть российские силы как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных обстрелов.

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских военных с левого берега, оккупированного войсками РФ. 

Минобороны РФ заявляет, что российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении. 

В пятницу Нидерланды выделили еще два миллиарда евро на военную помощь Украине в будущем году. 

Зеленский заявил, что Россия копит ракеты для ударов по энергетической инфраструктуре зимой. Он также выразил обеспокоенность замедлением поставок артиллерийских снарядов из-за войны Израиля против ХАМАС.

Между тем, по данным британской разведки, Россия готовится к будущим поставкам Украине истребителей F-16 и интегрирует на фронте свой самолет A-50.




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