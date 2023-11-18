Закрытие выставки цифровых картин Кирилла Куленко, созданных с участием искусственного интеллекта, в творческом пространстве «Диалоги» (Соборная площадь, 2).

Автор представленных работ — теплофизик Кирилл Куленко. Он не профессиональный художник, но интересно пробует себя в изобразительном искусстве. В итоге появляются причудливые образы фантастических существ и мирозданий, порой довольно высокого художественного уровня. Слияние человека (Homo) и робота дает нового субъекта, которого автор называет Hobot.

Нейросети дают огромное количество вариантов, но именно от автора, зависит каким в конечном итоге будет произведение. ИИ выступает в качестве проворного и очень эффективного помощника. Даже в классической живописи на первый план выступает отбор, то есть решительное расставание со всем лишним. Именно он позволяет сохранить целостность композиции и реализовать творческий замысел мастера. И хотя Кирилл Куленко все время подчеркивает, что он не художник — это не так. В первую очередь потому, что именно он решает, что из предложенных искусственным интеллектом вариантов оставить, а что безжалостно отмести! По сути, его творчество сродни творчеству театрального или кинематографического режиссера, которому сама жизнь подбрасывает интересные художественные решения. Подискутировать Кириллом на тему выставки пришли одесситы и гости нашего города, интересующиеся перспективами развития искусственного интеллекта, его возможностями уже сегодня. В своем вступительном слове перед началом оживленной дискуссии Кирилл Куленко поблагодарил всех тех, кто был рядом, помогал словом и делом. Иными словами, несмотря на то что картины, представленные на выставке, возникли благодаря искусственному интеллекту основную роль в их возникновении сыграли все-таки люди!