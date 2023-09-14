13 сентября в 19.00 в пространстве центра «CARDO» по адресу ул. Греческая-1 состоялось открытие выставки цифровых работ Кирилла Куленко. С приветственным словом к присутствующим обратилась Жанна Климова известный дизайнер одежды, основатель и вдохновитель центра CARDO. Жанна коротко рассказала о задачах центра, которые направлены на поддержку и развитие креативных, интеллектуальных личностей. Так в 2023 году центр CARDO представил два открытия года: Артем Мельник – digital художник - программист и Кирилл Куленко – digital художник, программист, физик. Кирилл Куленко рассказал присутствующим гостям о себе о своей профессиональной и творческой эволюции.

В рамках выставки прошла оживлённая дискуссия на тему «Является ли Искусственный интеллект – инструментом или конкурентом автору?» после чего состоялся аукцион одной из выставленных работ.

Центр создан Климовой Жанной в 2022году в Одессе, где успешно работает образовательная программа для студентов разного возраста, международная платформа-акселератор для одаренных людей, международный фестиваль креатива “CARDO”. За период 2022-23 год фестиваль прошел в Одессе, Нью Йорке, Варне, Берлине, где украинские таланты показывали свои достижение в коллаборации с авторами других стран.